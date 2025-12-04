Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nemetschek SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. 2025 sei schwierig gewesen für Europas Software- und IT-Branche, die von den Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) erfasst worden sei, schrieb Analyst Toby Ogg am Mittwochabend in seinem Ausblick. Aber jede "Cloud" habe auch ihren Silberstreif. Beim Bausoftwarespezialisten Nemetschek rechnet er allerdings mit abnehmendem Wachstum und sieht Enttäuschungsrisiken für die Markterwartungen. Die Anleger dürften die KI-Konkurrenz zudem weiter kritisch sehen./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Underweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
94.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.31%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
94.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.81%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
03.12.25
|TecDAX aktuell: TecDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
03.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
30.11.25
|Nemetschek SE-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten (finanzen.net)
|
28.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
27.11.25
|TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
25.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
24.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)