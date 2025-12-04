Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
87.45
CHF
0.35
CHF
0.40 %
09:02:01
SWX
04.12.2025 07:59:57

Nemetschek SE Underweight

Nemetschek
88.32 CHF 0.74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. 2025 sei schwierig gewesen für Europas Software- und IT-Branche, die von den Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) erfasst worden sei, schrieb Analyst Toby Ogg am Mittwochabend in seinem Ausblick. Aber jede "Cloud" habe auch ihren Silberstreif. Beim Bausoftwarespezialisten Nemetschek rechnet er allerdings mit abnehmendem Wachstum und sieht Enttäuschungsrisiken für die Markterwartungen. Die Anleger dürften die KI-Konkurrenz zudem weiter kritisch sehen./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Underweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
94.05 € 		Abst. Kursziel*:
-4.31%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
94.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.81%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

