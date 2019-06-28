Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
57.50CHF
-99.50CHF
-63.38 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.09.2025 10:58:19
Nemetschek SE Hold
Nemetschek
98.75 CHF -5.96%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Hold" belassen. Der Unternehmenschef des Bausoftwarespezialisten habe Zuversicht ausgestrahlt hinsichtlich der langfristigen Wachstumsziele, schrieb Nay Soe Naing nach einer Berenberg-Konferenz vom Montag./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Hold
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
117.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
107.60 €
|
Abst. Kursziel*:
8.74%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
108.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.54%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nemetschek SE
Analysen zu Nemetschek SE
|10:58
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|10:58
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|06.08.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|22.07.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|12.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:58
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|57.50
|-63.38%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:00
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
QIAGEN Buy
|10:59
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Scout24 Buy
|10:59
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vonovia Buy
|10:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nemetschek Hold
|10:57
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
KRONES Buy
|10:56
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Knorr-Bremse Buy
|10:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Jungheinrich Buy