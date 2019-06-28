Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

57.50
CHF
-99.50
CHF
-63.38 %
28.06.2019
SWX
16.10.2025 13:13:39

Nemetschek SE Underweight

Nemetschek
98.75 CHF -5.96%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft dürfte im Vergleich zum Vorquartal nachgelassen haben, schrieb Joseph George in einem Ausblick am Donnerstag. Angesichts des zuletzt gesunkenen Aktienkurses lägen die Messlatten für den Software-Entwickler aber niedriger./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Underweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
106.00 € 		Abst. Kursziel*:
-5.66%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
106.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.66%
Analyst Name::
Joseph George 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:13 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Nemetschek Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
