Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
57.50CHF
-99.50CHF
-63.38 %
28.06.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.10.2025 13:13:39
Nemetschek SE Underweight
Nemetschek
98.75 CHF -5.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft dürfte im Vergleich zum Vorquartal nachgelassen haben, schrieb Joseph George in einem Ausblick am Donnerstag. Angesichts des zuletzt gesunkenen Aktienkurses lägen die Messlatten für den Software-Entwickler aber niedriger./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 19:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Underweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
106.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.66%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
106.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.66%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nemetschek SE
Analysen zu Nemetschek SE
|13:13
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:13
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Nemetschek Add
|Baader Bank
|13:13
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|57.50
|-63.38%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Porsche vz. Overweight
|13:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight
|13:33
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Sell
|13:31
|
Deutsche Bank AG
ASML NV Buy
|13:30
|
Deutsche Bank AG
flatexDEGIRO Buy
|13:25
|
Deutsche Bank AG
SAF-HOLLAND Hold
|13:23
|
Deutsche Bank AG
Volkswagen Buy