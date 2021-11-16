Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.11.2025 08:01:38

Nemetschek SE Neutral

Nemetschek
92.08 CHF 1.01%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 137,50 Euro auf "Neutral" belassen. Michael Briest geht in seinem Resümee der Quartalszahlen vom Dienstagabend davon aus, dass die Bausoftware-Tochter Bluebeam beim Erreichen eines prozentual zweistelligen Wachstums eine wichtige Triebfeder wird. Eine nur schwache Erholung im Kundenkreis der Medienbranche dürfte aber seiner Einschätzung nach weiterhin im Mittelpunkt der KI-Befürchtungen der Anleger stehen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nemetschek SE Neutral
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
137.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
99.55 € 		Abst. Kursziel*:
38.12%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
99.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.61%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nemetschek SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nemetschek SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:01 Nemetschek Neutral UBS AG
06:35 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Nemetschek Verkaufen DZ BANK
04.11.25 Nemetschek Neutral UBS AG
04.11.25 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
