Nemetschek SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 137,50 Euro auf "Neutral" belassen. Michael Briest geht in seinem Resümee der Quartalszahlen vom Dienstagabend davon aus, dass die Bausoftware-Tochter Bluebeam beim Erreichen eines prozentual zweistelligen Wachstums eine wichtige Triebfeder wird. Eine nur schwache Erholung im Kundenkreis der Medienbranche dürfte aber seiner Einschätzung nach weiterhin im Mittelpunkt der KI-Befürchtungen der Anleger stehen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
137.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
99.55 €
|
Abst. Kursziel*:
38.12%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
99.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.61%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
04.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
04.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schwächer (finanzen.ch)
|
04.11.25
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.11.25
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
04.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
04.11.25
|EQS-News: Nemetschek Group continues its very strong and profitable growth in Q3 2025 and reconfirms its updated guidance for the full year 2025 (EQS Group)
|
03.11.25
|Ausblick: Nemetschek SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
