National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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National Grid Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für National Grid von 1370 auf 1250 Pence gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der mögliche künftige Premierminister Andy Burnham fordere mehr staatliche Kontrolle über heimische Wasser- und Energieversorger, und sorge damit für einige Verunsicherung in der Branche, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die britische Politik habe den Sektor bisher sehr gut walten lassen./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Hold
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12.50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14.42 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12.01 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
Nachrichten zu National Grid plc
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
05.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
05.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: Anleger lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.06.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 klettert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
04.06.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu National Grid plc
|12:03
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|29.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|12:03
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|29.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|01.06.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|24.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|17.04.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|16.03.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|12:03
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|National Grid plc
|12.68
|-1.23%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:36
|
Jefferies & Company Inc.
Roche Underperform
|12:35
|
Warburg Research
DEUTZ Buy
|12:33
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Neutral
|12:30
|
JP Morgan Chase & Co.
Renault Overweight
|12:29
|
JP Morgan Chase & Co.
Valeo Overweight
|12:26
|
JP Morgan Chase & Co.
Volvo AB Overweight
|12:26
|
Deutsche Bank AG
GSK Hold