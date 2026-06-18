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Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650

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18.06.2026 09:23:54

Mutares Buy

Mutares
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 46 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Mit dem niedrigeren Kursziel reagierte Stefan Augustin am Donnerstag auf Änderungen im Portfolio der Beteiligungsgesellschaft sowie auf eine Kapitalmaßnahme. Dies werde von konsolidierten neuen Akquisitionen nur in Teilen ausgeglichen./bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 08:00 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Mutares Buy
Unternehmen:
Mutares 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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43.36%
Rating update:
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28.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Stefan Augustin 		KGV*:
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