Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX schliesst mit Gewinnen

Schlussendlich verbuchte der SDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.44 Prozent auf 18’507.08 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 93.988 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.030 Prozent auf 18’431.09 Punkte an der Kurstafel, nach 18’425.59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’524.49 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’375.77 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0.838 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’250.65 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’254.13 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 17’150.95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.63 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit SFC Energy (+ 3.98 Prozent auf 20.90 EUR), Vincorion (+ 3.93 Prozent auf 22.20 EUR), Stabilus SE (+ 3.54 Prozent auf 16.98 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3.27 Prozent auf 32.24 EUR) und Einhell Germany vz (+ 3.12 Prozent auf 72.80 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen OHB SE (-6.36 Prozent auf 235.50 EUR), PVA TePla (-3.33 Prozent auf 29.00 EUR), Basler (-2.17 Prozent auf 22.50 EUR), Energiekontor (-1.89 Prozent auf 25.95 EUR) und HelloFresh (-1.55 Prozent auf 2.93 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’230’790 Aktien gehandelt. Die OHB SE-Aktie hat im SDAX mit 5.539 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch