Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
30.29CHF
0.39CHF
1.30 %
11:51:19
BRXC
09.01.2026 09:52:39
Mutares Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Stefan Augustin bezieht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den Kauf des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa vom saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzern Sabic sowie den Verkauf des Portfoliounternehmens Kalzip durch die Beteiligungsgesellschaft./mis/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Mutares
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32.50 €
|
Abst. Kursziel*:
41.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.46%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
