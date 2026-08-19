Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Nachmittag

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.36 Prozent stärker bei 18’492.54 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 93.988 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.030 Prozent auf 18’431.09 Punkte an der Kurstafel, nach 18’425.59 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’375.77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 18’524.49 Einheiten.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 0.916 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Wert von 18’250.65 Punkten auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 19.05.2026, einen Stand von 18’254.13 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17’150.95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.55 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit Vincorion (+ 5.15 Prozent auf 22.46 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3.20 Prozent auf 58.00 EUR), SFC Energy (+ 2.99 Prozent auf 20.70 EUR), Stabilus SE (+ 2.93 Prozent auf 16.88 EUR) und Einhell Germany vz (+ 2.69 Prozent auf 72.50 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen OHB SE (-5.96 Prozent auf 236.50 EUR), LPKF Laser Electronics (-2.53 Prozent auf 13.50 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.47 Prozent auf 61.30 EUR), Alzchem Group (-2.17 Prozent auf 157.80 EUR) und Grand City Properties (-1.31 Prozent auf 9.05 EUR).

Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 911’615 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5.539 Mrd. Euro weist die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch