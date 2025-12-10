Mutares 26.67 CHF -1.21% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Transaktionen untermauerten das Vertrauen in die Jahresziele der Private-Equity-Gesellschaft, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch./ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.