Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
26.67CHF
-0.33CHF
-1.21 %
13:17:35
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.12.2025 11:18:49
Mutares Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Transaktionen untermauerten das Vertrauen in die Jahresziele der Private-Equity-Gesellschaft, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch./ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mutares Buy
|
Unternehmen:
Mutares
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.60 €
|
Abst. Kursziel*:
50.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.41%
|
Analyst Name::
Stefan Augustin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Mutares
|
12:26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Habachtstellung: SDAX zum Start auf Richtungssuche (finanzen.ch)
|
09.12.25
|SDAX aktuell: SDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09.12.25