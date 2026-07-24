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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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27.07.2026 13:30:19

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re anlässlich der jüngst veröffentlichten Eckdaten von 490 auf 500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Schätzung für den Gewinn je Aktie des Rückversicherers in diesem Jahr erhöht, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei auf geringere Katastrophenschäden im Bereich der Sach- und Unfallversicherung, bei Spezialversicherungen (GSI) und bei der Erstversicherungstochter Ergo zurückzuführen./la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
500.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
508.20 € 		Abst. Kursziel*:
-1.61%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
516.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.14%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
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