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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 515 Euro auf "Neutral" belassen. Angesichts bereits veröffentlichter Eckdaten stünden vor allem die Ergebnisse der Juli-Erneuerungsrunde im Fokus, schrieb Will Hardcastle am Freitag nach endgültigen Quartalszahlen. Sie seien schwächer gewesen als er erwartet habe./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.