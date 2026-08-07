Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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07.08.2026
SWX
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07.08.2026 12:28:57
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
481.07 CHF -1.32%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 515 Euro auf "Neutral" belassen. Angesichts bereits veröffentlichter Eckdaten stünden vor allem die Ergebnisse der Juli-Erneuerungsrunde im Fokus, schrieb Will Hardcastle am Freitag nach endgültigen Quartalszahlen. Sie seien schwächer gewesen als er erwartet habe./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Neutral
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
515.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
509.80 €
|
Abst. Kursziel*:
1.02%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
515.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.04%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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