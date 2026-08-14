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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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Aktie unter die Lupe 14.08.2026 13:19:44

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Neutral

Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Bewertung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Neutral

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
486.45 CHF 1.93%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 557 auf 533 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Münchner an. Beim Kursziel setzte er einen etwas geringeren Bewertungsmultiplikator an.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 13:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.4 Prozent auf 517.80 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 2.94 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 52’283 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 3.5 Prozent nach unten. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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