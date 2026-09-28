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28.09.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft am Montagabend Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 511,75 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr rutschte die Microsoft-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 511,75 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'561 Punkten steht. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 502,25 USD nach. Bei 505,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'501'145 Microsoft-Aktien umgesetzt.
Am 29.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 553,49 USD an. 8,16 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 349,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 46,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,90 USD, nach 3,64 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,81 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 3,65 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,75 Prozent auf 90.01 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76.44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q1 2027-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 19,73 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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