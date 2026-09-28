Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Start des Montagshandels zurück

Der Dow Jones verliert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr 0.62 Prozent auf 51’509.18 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25.589 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.905 Prozent schwächer bei 51’359.70 Punkten in den Handel, nach 51’828.62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51’412.12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51’648.48 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, den Stand von 53’559.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51’876.11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 46’247.29 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.46 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 3.58 Prozent auf 233.13 USD), Chevron (+ 1.25 Prozent auf 207.00 USD), UnitedHealth (+ 0.75 Prozent auf 379.40 USD), Johnson Johnson (+ 0.45 Prozent auf 272.45 USD) und Walmart (+ 0.40 Prozent auf 108.41 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-4.59 Prozent auf 223.28 USD), Boeing (-4.38 Prozent auf 189.39 USD), IBM (-2.34 Prozent auf 220.23 USD), Microsoft (-2.31 Prozent auf 504.23 USD) und Amazon (-1.75 Prozent auf 245.29 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7’326’639 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4.766 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.64 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.58 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch