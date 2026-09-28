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28.09.2026 20:03:27
Schwacher Handel: Dow Jones schwächelt nachmittags
Anleger in New York treten derzeit den Rückzug an.
Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.42 Prozent leichter bei 51’609.00 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.589 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.905 Prozent auf 51’359.70 Punkte an der Kurstafel, nach 51’828.62 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 51’780.50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 51’409.65 Einheiten.
Dow Jones seit Beginn Jahr
Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 53’559.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 51’876.11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der Dow Jones mit 46’247.29 Punkten berechnet.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.67 Prozent zu. Bei 54’744.33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 2.27 Prozent auf 230.17 USD), Nike (+ 2.15 Prozent auf 36.52 USD), Procter Gamble (+ 1.74 Prozent auf 148.77 USD), Chevron (+ 0.96 Prozent auf 206.41 USD) und Sherwin-Williams (+ 0.77 Prozent auf 331.65 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Boeing (-4.40 Prozent auf 189.35 USD), Salesforce (-2.17 Prozent auf 228.94 USD), IBM (-1.86 Prozent auf 221.31 USD), Goldman Sachs (-1.74 Prozent auf 919.21 USD) und JPMorgan Chase (-1.66 Prozent auf 337.37 USD).
Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 17’888’385 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.766 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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