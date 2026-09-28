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Kursverlauf 28.09.2026 22:33:38

Dow Jones aktuell: Dow Jones schliesst in der Verlustzone

Dow Jones aktuell: Dow Jones schliesst in der Verlustzone

Der Dow Jones sank am Montagabend.

Boeing
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Zum Handelsschluss stand im NYSE-Handel ein Minus von 0.67 Prozent auf 51’481.51 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit sind die enthaltenen Werte 25.589 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.905 Prozent leichter bei 51’359.70 Punkten, nach 51’828.62 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 51’780.50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51’409.65 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 28.08.2026, bei 53’559.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 51’876.11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46’247.29 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6.41 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Procter Gamble (+ 1.91 Prozent auf 149.03 USD), Nike (+ 1.79 Prozent auf 36.39 USD), NVIDIA (+ 1.68 Prozent auf 228.86 USD), Sherwin-Williams (+ 1.12 Prozent auf 332.79 USD) und Chevron (+ 0.94 Prozent auf 206.37 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Boeing (-6.91 Prozent auf 184.39 USD), Salesforce (-2.88 Prozent auf 227.27 USD), IBM (-2.15 Prozent auf 220.67 USD), Goldman Sachs (-2.05 Prozent auf 916.28 USD) und JPMorgan Chase (-1.89 Prozent auf 336.59 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 33’946’562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.766 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Travelers-Aktie hat mit 10.64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Long 7.2482 19.03.2027 154717221
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 11.6411 5.15 156467625
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Long 13’401.34 19.37 S1B77U
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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