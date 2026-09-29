NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Start leichter

Um 15:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.17 Prozent leichter bei 51’394.82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.601 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.324 Prozent auf 51’648.48 Punkte an der Kurstafel, nach 51’481.51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’505.19 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51’353.63 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, stand der Dow Jones bei 53’559.99 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der Dow Jones auf 52’182.74 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der Dow Jones bei 46’316.07 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.23 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 2.90 Prozent auf 189.74 USD), Caterpillar (+ 1.13 Prozent auf 829.18 USD), Sherwin-Williams (+ 0.89 Prozent auf 335.74 USD), 3M (+ 0.82 Prozent auf 170.87 USD) und Honeywell Technologies (+ 0.78 Prozent auf 213.18 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Walmart (-2.54 Prozent auf 105.97 USD), Apple (-1.75 Prozent auf 332.47 USD), Salesforce (-1.57 Prozent auf 223.70 USD), Microsoft (-1.28 Prozent auf 502.68 USD) und Nike (-1.17 Prozent auf 35.97 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 3’140’244 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.773 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.65 erwartet. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch