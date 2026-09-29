Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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29.09.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Microsoft-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Microsoft-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 57.40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.422 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Microsoft-Aktie auf 509.22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’871.43 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +787.14 Prozent.
Alle Microsoft-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.83 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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