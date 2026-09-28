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Dow Jones im Blick 28.09.2026 18:00:38

Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Montagmittag

Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Montagmittag

Der Dow Jones verbucht heute Verluste.

Goldman Sachs
762.58 CHF 0.00%
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Am Montag verliert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.70 Prozent auf 51’465.77 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 25.589 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.905 Prozent auf 51’359.70 Punkte an der Kurstafel, nach 51’828.62 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’648.48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 51’409.65 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53’559.99 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51’876.11 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 46’247.29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6.37 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell NVIDIA (+ 2.07 Prozent auf 229.73 USD), Chevron (+ 1.70 Prozent auf 207.92 USD), Nike (+ 1.15 Prozent auf 36.16 USD), Procter Gamble (+ 1.11 Prozent auf 147.85 USD) und Walmart (+ 1.02 Prozent auf 109.08 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Boeing (-4.73 Prozent auf 188.71 USD), IBM (-2.49 Prozent auf 219.90 USD), Salesforce (-1.94 Prozent auf 229.48 USD), Goldman Sachs (-1.66 Prozent auf 919.90 USD) und Microsoft (-1.40 Prozent auf 508.95 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 14’168’901 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.766 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie hat mit 10.64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 4.58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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