Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Microsoft-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 509,02 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'634 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 502,25 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 505,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 1'322'341 Stück.

Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 553,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 349,20 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,40 Prozent.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,90 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,81 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,65 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90.01 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.10.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2027 19,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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