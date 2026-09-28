Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.09.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 509,02 USD.
Die Microsoft-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 509,02 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'634 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 502,25 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 505,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 1'322'341 Stück.
Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 553,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 349,20 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,40 Prozent.
Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,90 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,81 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,65 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90.01 Mrd. USD ausgewiesen.
Mit der Q1 2027-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.10.2026 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2027 19,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie
Microsoft-Aktie: Wie Azure und Copilot den Weg zur 5-Billionen-Marke bereiten
Bill Gates: KI könnte Tod einer Milliarde Menschen verursachen
Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
18:00
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Montagmittag (finanzen.ch)
|
16:29
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:00
|Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft steigt am Abend (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Bill Gates: KI könnte Tod einer Milliarde Menschen verursachen (AWP)
|
25.09.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Künstliche Intelligenz: Bill Gates warnt vor einer Milliarde Todesfällen durch KI (Spiegel Online)
Analysen zu Microsoft Corp.
|11:55
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|11:55
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|11:55
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.