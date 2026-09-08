NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Rishi Jaluria passte sein Modell in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung an die reformierte Bilanzierungsstruktur der Redmonder an. Er sieht diese als Verbesserung - mit mehr Einblick in die entscheidenden Triebfedern des Geschäfts. Microsoft wird die Umsatzzahlen der Azure-Cloud nämlich separat ausweisen./rob/ag/gl;