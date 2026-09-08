Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Rishi Jaluria passte sein Modell in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung an die reformierte Bilanzierungsstruktur der Redmonder an. Er sieht diese als Verbesserung - mit mehr Einblick in die entscheidenden Triebfedern des Geschäfts. Microsoft wird die Umsatzzahlen der Azure-Cloud nämlich separat ausweisen./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 491.65
|
Abst. Kursziel*:
30.17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 491.77
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.14%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
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