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05.10.2026 16:29:00

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag im Plus

Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 526,36 USD nach oben.

Microsoft
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 526,36 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'097 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 532,32 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 521,74 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'781'130 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (553,49 USD) erklomm das Papier am 29.10.2025. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 4,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 349,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 33,66 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,64 USD je Wertpapier. Am 29.07.2026 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 4,81 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,65 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,75 Prozent auf 90.01 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76.44 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2027 19,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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