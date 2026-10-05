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05.10.2026 20:27:13

Microsoft Aktie News: Microsoft tendiert am Montagabend fester

Microsoft Aktie News: Microsoft tendiert am Montagabend fester

Die Aktie von Microsoft zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 525,00 USD.

Microsoft
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Microsoft-Papiere um 20:26 Uhr 1,4 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'310 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 532,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 521,74 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'848'788 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2025 bei 553,49 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 5,43 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 349,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,90 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Microsoft 3,64 USD aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,81 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 3,65 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.44 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90.01 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2027 dürfte Microsoft am 27.10.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 19,73 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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