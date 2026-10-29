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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

444.08
CHF
4.21
CHF
0.96 %
13:28:17
BRXC
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29.10.2026 11:44:29

Microsoft Buy

Microsoft
444.08 CHF 0.96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft von 640 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die KI-Nutzung habe sich bisher auf Software-Entwicklung konzentriert, dürfte sich aber nun ganzheitlich in den Unternehmen durchsetzen, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Und Microsoft dürfte als Profiteur im Mittelpunkt dieser Entwicklung stehen. Die Papiere von Microsoft stehen auf der Liste der überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Microsoft

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Microsoft-Kurs >5 >10
Fallender Microsoft-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 700.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 531.01 		Abst. Kursziel*:
31.82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 531.94 		Abst. Kursziel aktuell:
31.59%
Analyst Name::
Gabriela Borges 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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