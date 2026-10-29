Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft von 640 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die KI-Nutzung habe sich bisher auf Software-Entwicklung konzentriert, dürfte sich aber nun ganzheitlich in den Unternehmen durchsetzen, schrieb Gabriela Borges am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Und Microsoft dürfte als Profiteur im Mittelpunkt dieser Entwicklung stehen. Die Papiere von Microsoft stehen auf der Liste der überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 700.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 531.01
|
Abst. Kursziel*:
31.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 531.94
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.59%
|
Analyst Name::
Gabriela Borges
|
KGV*:
-
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