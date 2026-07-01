ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 865 US-Dollar belassen. Stephen Ju verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen Bloomberg-Bericht aus Kreisen. Meta plane, 'rohe' Rechenkapazität an externe Unternehmen zu verkaufen oder ihnen den Zugriff auf verschiedene KI-Modelle zu ermöglichen, die auf der bestehenden Infrastruktur von Meta gehostet werden, resümierte er und sieht das pragmatisch. Beides könnte dazu beitragen, das Problem des langen Zeithorizonts zu entschärfen, das die Aktie bislang belastet habe. Die zusätzlichen Umsätze würden zudem Bedenken zerstreuen, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) im Jahr 2027 im Vergleich zu 2026 stagnieren oder sinken könnte./ck/rob/he;