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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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02.07.2026 17:36:41

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 865 US-Dollar belassen. Stephen Ju verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen Bloomberg-Bericht aus Kreisen. Meta plane, 'rohe' Rechenkapazität an externe Unternehmen zu verkaufen oder ihnen den Zugriff auf verschiedene KI-Modelle zu ermöglichen, die auf der bestehenden Infrastruktur von Meta gehostet werden, resümierte er und sieht das pragmatisch. Beides könnte dazu beitragen, das Problem des langen Zeithorizonts zu entschärfen, das die Aktie bislang belastet habe. Die zusätzlichen Umsätze würden zudem Bedenken zerstreuen, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) im Jahr 2027 im Vergleich zu 2026 stagnieren oder sinken könnte./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 14:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Stephen Ju 		KGV*:
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