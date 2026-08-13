Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 589,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'813 Punkten steht. Bei 589,75 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 580,38 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 558'454 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 796,21 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 26,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 520,26 USD am 28.03.2026. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 11,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,92 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. In Sachen EPS wurden 6,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 7,14 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 60.80 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 47.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 28.10.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 31,71 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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