Deutsche Bank AG: Hold-Note für Merck-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Hold" belassen. Die Darmstädter hätten die Erwartungen getoppt und die Ziele hochgeschraubt, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Kaum Ausschläge verzeichnete die Merck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:50 Uhr bei 145.05 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 13.82 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 61’544 Merck-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 20.7 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST



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