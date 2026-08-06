Merck Aktie 37535116 / US5893392093
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06.08.2026 08:30:42
Merck-Aktie im Plus: Solide Geschäftsentwicklung - Jahresausblick nach oben angepasst
Der Pharma- und Technologiekonzern Merck hat seine Jahresprognose nach einer robusten Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal angehoben.
Die Merck KGaA Unternehmen erwartet nun für das Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz zwischen 21,0 und 21,8 Milliarden Euro, statt in der Spanne von 20,4 bis 21,4 Milliarden Euro. Die neue Prognose entspricht einem organischen Umsatzplus von 1 bis 3 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pre) wird nun bei 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro gesehen, was einer organischen Entwicklung von 0 bis plus 3 Prozent entspricht. Die Prognosespanne wurde damit um 200 Millionen Euro angehoben. Daraus ergibt sich ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen 7,90 und 8,60 Euro, ein Rückgang gegenüber 8,34 Euro im vergangenen Jahr. Hier lag die Prognose bisher bei 7,50 und 8,20 Euro.Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Merck-Aktie zeitweise 1,17 Prozent stärker bei 146,95 Euro.
DOW JONES
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