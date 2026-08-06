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06.08.2026 10:18:36

Korr: Merck hebt nach unerwartet starkem Quartal erneut die Jahresziele

(Berichtigung: Der 3. und 4. Satz im ersten Absatz wurden neu gefasst, weil die vorherige Formulierung missverständlich war. In der Prognose ist der Effekt eines geringen Gegenwinds wegen Zollrückerstattungen enthalten.)

DARMSTADT (awp international) - Der Dax-Konzern Merck KGaA hat nach einem unerwartet starken zweiten Quartal seine Jahresziele erneut angehoben. Vorstandschef Kai Beckmann erwartet 2026 nun einen Umsatz von 21,0 bis 21,8 Milliarden Euro, nachdem die Prognose im Mai bereits auf 20,4 bis 21,4 Milliarden Euro erhöht worden war. Grund seien vor allem die anhaltende Erholung der Laborsparte rund um die Arzneimittelherstellung, starke Verkäufe von KI-Halbleitermaterialien und nachlassender Gegenwind durch Währungen. Ein geringer Gegenwind wegen Zollrückerstattungen an Kunden sei in der Prognose berücksichtigt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zudem zeigt sich Merck für das US-Geschäft beim Multiple-Sklerose-Medikament Mavenclad optimistischer.

Im zweiten Quartal übertraf Merck die Markterwartungen. Der Umsatz stieg um 3,4 Prozent auf 5,43 Milliarden Euro, aus eigener Kraft war dies ein Plus von 4,1 Prozent. Der Nachsteuergewinn sank zwar um fast ein Viertel auf 494 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber. Ebitda) legte jedoch um gut 9 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu. Für 2026 erwartet Merck nun ein operatives Ergebnis von 5,9 bis 6,3 Milliarden Euro statt wie bislang 5,7 bis 6,1 Milliarden Euro./tav/men/zb

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