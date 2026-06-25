NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Übernahme von Bio-Techne auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Mit dem Zukauf der Amerikaner stärke der Chemie- und Pharmakonzern sein Life-Science-Geschäft, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den Mittelpunkt rückten fortan die Zeitpläne für regulatorische Genehmigungen, die Integration des US-Unternehmens und die mit der Aufnahme von Fremdkapital veränderte Verschuldungslage von Merck./tih/tav;