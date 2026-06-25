Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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Merck Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Übernahme von Bio-Techne auf "Hold" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Mit dem Zukauf der Amerikaner stärke der Chemie- und Pharmakonzern sein Life-Science-Geschäft, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den Mittelpunkt rückten fortan die Zeitpläne für regulatorische Genehmigungen, die Integration des US-Unternehmens und die mit der Aufnahme von Fremdkapital veränderte Verschuldungslage von Merck./tih/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 07:26 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
129.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
139.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
146.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.89%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
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