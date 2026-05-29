Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Die Studiendaten von Varegacestat hätten zwar auf eine bessere Effizienz als bei Mercks Ogsiveo hingedeutet, schrieb Richard Vosser am Montag anlässlich der Präsentation auf der ASCO-Krebstagung. Dies sei allerdings wohl auf eine einfacher zu behandelnde Patientengruppe zurückzuführen, was den Konkurrenzdruck etwas relativiere./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
129.75 €
|
Abst. Kursziel*:
15.61%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
130.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.30%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
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26.05.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
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26.05.26
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Analysen zu Merck KGaA
|07:07
|Merck Overweight
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|Merck Hold
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|DZ BANK
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|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
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|26.05.26
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|DZ BANK
|26.05.26
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|26.05.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|DZ BANK
|26.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Merck Overweight
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|26.05.26
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|18.05.26
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|Merck Hold
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