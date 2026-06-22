Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’839 -0.1%  SPI 19’532 -0.2%  Dow 51’713 0.3%  DAX 24’859 -1.1%  Euro 0.9236 -0.1%  EStoxx50 6’235 -1.2%  Gold 4’125 -1.6%  Bitcoin 50’403 -2.6%  Dollar 0.8100 0.1%  Öl 77.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758SpaceX156888148Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Fokus statt Gaming: Tencent-Aktie bricht nach Abschied von Japan-Studios ein
Bitcoin verliert seinen Vorsprung? Bloomberg-Analyst mit klarer Einschätzung
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
KI-Aufrüstung statt Belegschaft: Oracle streicht 21'000 Stellen - Aktie im Sinkflug
600 Milliarden Dollar vernichtet: SpaceX-Aktie rutscht unter den ersten Schlusskurs
Suche...
eToro entdecken

Merck Aktie 412799 / DE0006599905

122.70
CHF
2.60
CHF
2.16 %
12:52:49
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.06.2026 11:46:53

Merck Kaufen

Merck
123.40 CHF 0.15%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 153 Euro belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte das Analystenteam um Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei den Darmstädtern seien die Segmente Process Solutions und Advanced Solutions klare Gewinner des KI-Einsatzes, während die Auswirkungen auf den Bereich Discovery Solutions differenzierter zu betrachten seien./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Merck KGaA Kaufen
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
133.65 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
133.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Peter Spengler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Merck KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?