Mercedes-Benz Group 43.58 CHF 0.38% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 61 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer habe in einem äußerst schwierigen Umfeld respektable Resultate vorgelegt, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das niedrigere Kursziel reflektiere die unsichereren Aussichten für das China-Geschäft./rob/la/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 23:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:01 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.