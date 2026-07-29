Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 61 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer habe in einem äußerst schwierigen Umfeld respektable Resultate vorgelegt, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das niedrigere Kursziel reflektiere die unsichereren Aussichten für das China-Geschäft./rob/la/men;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
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Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
56.00 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
46.66 €
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Abst. Kursziel*:
20.02%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
46.62 €
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Abst. Kursziel aktuell:
20.13%
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Analyst Name::
Stephen Reitman
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KGV*:
-