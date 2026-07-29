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29.07.2026 13:18:43

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 61 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Autobauer habe in einem äußerst schwierigen Umfeld respektable Resultate vorgelegt, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Das niedrigere Kursziel reflektiere die unsichereren Aussichten für das China-Geschäft./rob/la/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 23:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:01 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
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