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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

37.16
CHF
0.47
CHF
1.28 %
14:25:28
SWX
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02.11.2026 12:17:37

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Mercedes-Benz Group
37.59 CHF 0.53%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef Harald Wilhelm auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Grundtenor des Treffens sei weiter von Vorsicht geprägt gewesen, schrieb Tim Rokossa in einer Studie am Montag. Das gelte vor allem mit Blick auf den chinesischen Markt und die Ergebnisse des Autobauers im kommenden Jahr./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40.37 € 		Abst. Kursziel*:
61.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.83 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59.22%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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