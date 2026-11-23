Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 37,64 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 25'287 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 37,76 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 37,30 EUR. Mit einem Wert von 37,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 891'531 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 62,34 EUR markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 65,62 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.11.2026 auf bis zu 37,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,99 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,22 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30.70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 32.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein

Uber-Aktie fester: Robotaxi-Offensive mit Momenta startet in München

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht