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23.11.2026 16:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 37,64 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 37,64 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 25'287 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 37,76 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 37,30 EUR. Mit einem Wert von 37,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 891'531 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.
Bei 62,34 EUR markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 65,62 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.11.2026 auf bis zu 37,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,99 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,22 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30.70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 32.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Am 18.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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