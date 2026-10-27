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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

36.68
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-1.59
CHF
-4.15 %
13:47:51
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27.10.2026 12:39:27

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

Mercedes-Benz Group
37.01 CHF -3.43%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem eingetrübten Jahresausblick auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele des Autobauers lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine zentrale Frage sei nun, wie sich die steigenden Kosten auf die Zahlen für 2027 auswirken werden./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Mini Futures Hebel
Steigender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10 >15
Fallender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
44.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
39.96 € 		Abst. Kursziel*:
10.12%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
39.87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.37%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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