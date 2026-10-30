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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

37.43
CHF
0.82
CHF
2.23 %
12:08:01
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30.10.2026 09:56:08

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen

Mercedes-Benz Group
37.39 CHF -0.71%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 55 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die anhaltende China-Schwäche habe das Pkw-Geschäft belastet und zur Prognosesenkung geführt, schrieb Michael Punzet am Freitag in seinem Resümee zu den Quartalszahlen. Diese hätten die Erwartungen aber leicht übertroffen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10
Fallender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >15
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
40.96 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
40.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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