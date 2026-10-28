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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

37.31
CHF
-0.58
CHF
-1.53 %
11:52:11
SWX
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29.10.2026 10:36:26

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Mercedes-Benz Group
37.43 CHF 0.97%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In dem aktuell schwierigen Umfeld gebe es kaum positive Aspekte, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht der Stuttgarter. Kleine Details reichten nicht aus für einen Stimmungsumschwung der Anlegergemeinde hinsichtlich der Gewinn- und Barmittelentwicklung./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Mini Futures Hebel
Steigender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10 >15
Fallender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.83 € 		Abst. Kursziel*:
63.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60.43%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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