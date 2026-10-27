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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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13:10:52
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27.10.2026 12:14:04

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Mercedes-Benz Group
37.01 CHF -3.43%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach vorläufigen Zahlen und einem eingetrübten Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die neue Jahreszielspanne für die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge im Pkw-Geschäft liege nun unter der Konsensschätzung und lasse großen Spielraum für die Entwicklung im Schlussquartal, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Im dritten Quartal habe die Kennziffer indes knapp über den Erwartungen gelegen./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.96 € 		Abst. Kursziel*:
15.13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.29%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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