Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach vorläufigen Zahlen und einem eingetrübten Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die neue Jahreszielspanne für die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge im Pkw-Geschäft liege nun unter der Konsensschätzung und lasse großen Spielraum für die Entwicklung im Schlussquartal, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Im dritten Quartal habe die Kennziffer indes knapp über den Erwartungen gelegen./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.96 €
|
Abst. Kursziel*:
15.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.29%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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12:29
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|Dienstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
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|Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.ch)
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|10:48
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
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|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:14
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:14
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|36.93
|-3.51%
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ASML NV Buy
|12:09
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UBS AG
Douglas Neutral
|12:08
|
UBS AG
HSBC Holdings Neutral
|12:06
|
UBS AG
Porsche vz. Buy
|10:59
|
RBC Capital Markets
BP Outperform