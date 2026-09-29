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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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Experten-Einschätzung 29.09.2026 11:22:44

Buy für Siemens-Aktie nach UBS AG-Analyse

Buy für Siemens-Aktie nach UBS AG-Analyse

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Siemens-Papiers durch UBS AG-Analyst Andre Kukhnin.

Siemens
268.12 CHF 0.80%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin rechnet mit starkem Auftragswachstum im Kerngeschäft der Münchner - bei Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility. Das organische Umsatzwachstum sieht er laut seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Montag bei 9 Prozent.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:06 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2.2 Prozent auf 284.70 EUR nach oben. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 15.91 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 163’192 Siemens-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Siemens-Aktie um 21.6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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