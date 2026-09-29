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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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Investment-Tipp 29.09.2026 10:34:45

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa hat eine ausführliche Untersuchung des Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiers durchgeführt.

Mercedes-Benz Group
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison nach dem dritten Quartal dürfte am Narrativ für die Branche nichts ändern, schrieb Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Es gelte das Prinzip Hoffnung auf die Politik. China bleibe die grösste Herausforderung ? und zwar strukturell, nicht bloss zyklisch.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:18 Uhr verlor das Papier 1.1 Prozent auf 40.97 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 70.86 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 277’122 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 27.0 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 28.10.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com
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