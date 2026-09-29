flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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29.09.2026 10:30:18
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
27.94 CHF 2.09%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der jüngste Kurseinbruch sei Ausdruck der Unsicherheit rund um Führung, Strategie und Mittelverwendung, schrieb Amit Jagadeesh am Montag. Er sieht jedoch dadurch ungetrübt starke Gewinnaussichten./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.52 €
|
Abst. Kursziel*:
62.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
29.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.38%
|
Analyst Name::
Amit Jagadeesh
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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