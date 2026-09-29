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29.09.2026 10:30:18

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der jüngste Kurseinbruch sei Ausdruck der Unsicherheit rund um Führung, Strategie und Mittelverwendung, schrieb Amit Jagadeesh am Montag. Er sieht jedoch dadurch ungetrübt starke Gewinnaussichten./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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