flatexDEGIRO 27.94 CHF 2.09% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der jüngste Kurseinbruch sei Ausdruck der Unsicherheit rund um Führung, Strategie und Mittelverwendung, schrieb Amit Jagadeesh am Montag. Er sieht jedoch dadurch ungetrübt starke Gewinnaussichten./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 18:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.