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Experten-Analyse 29.09.2026 11:22:44

Bayer-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Bayer-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Das Bayer-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte unterzogen.

Bayer
47.94 CHF -0.51%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Umsatzwachstum von 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 3. November schrieb. Das operative Ergebnis dürfte allerdings um 10 Prozent zurückgegangen sein, aufgrund günstiger Sondereinflüsse im Agrargeschäft im Vorjahr.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:06 Uhr 1.7 Prozent im Minus bei 49.94 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 20.14 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 486’067 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 35.3 Prozent zu Buche. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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