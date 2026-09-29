Ferrari 335.25 CHF 0.61% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ferrari mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nicolai Kempf rechnet damit, dass die Barmittelentwicklung im dritten Quartal bei wieder starken Gewinnen erneut robust ausgefallen ist, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalbericht am 3. November schrieb. Er stellte eine mögliche weitere Prognoserhöhung in den Raum./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.