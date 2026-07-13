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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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14.07.2026 13:50:01

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Mercedes sei der defensivste deutsche Autowert, schrieb Philippe Houchois am Dienstag. Die Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht sei sehr ruhig und ohne Überraschungen verlaufen./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10 >15
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Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
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