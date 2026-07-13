Mercedes-Benz Group 41.53 CHF 1.55% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Mercedes sei der defensivste deutsche Autowert, schrieb Philippe Houchois am Dienstag. Die Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht sei sehr ruhig und ohne Überraschungen verlaufen./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.