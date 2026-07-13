Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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14.07.2026 13:50:01
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Mercedes-Benz Group
41.53 CHF 1.55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Mercedes sei der defensivste deutsche Autowert, schrieb Philippe Houchois am Dienstag. Die Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht sei sehr ruhig und ohne Überraschungen verlaufen./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.22 €
|
Abst. Kursziel*:
14.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.86%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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