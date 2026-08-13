Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
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Adyen BV Parts Sociales Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1350 auf 1400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der schwachen Stimmung seien die Ergebnisse des Zahlungsabwicklers solide gewesen, schrieb Justin Forsythe am Freitag im Nachgang der Halbjahreszahlen. Er bekräftigte seine grundsätzliche Kaufempfehlung, hält Chancen und Risiken aktuell aber eher für ausgeglichen./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1’400.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’077.80 €
|
Abst. Kursziel*:
29.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’080.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.53%
|
Analyst Name::
Justin Forsythe
|
KGV*:
-
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