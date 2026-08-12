DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52.24 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie investiert, befänden sich nun 19.142 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 46.78 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 895.48 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 10.45 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich zuletzt auf 45.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch