|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
McDonalds Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 305 auf 310 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Schnellrestaurant-Betreiber schlage sich weiterhin gut in einem nach wie vor schwierigen Markt, schrieb John Ivankoe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf den verschärften Fokus, Stammkunden zurückzugewinnen. Die Aktie befindet sich weiterhin auf der "Analyst Focus List" der Bank./ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Overweight
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 310.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 307.66
|
Abst. Kursziel*:
0.76%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 307.55
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.80%
|
Analyst Name::
John Ivankoe
|
KGV*:
-
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
06.08.25
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel: Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Keine Impulse: Dow Jones zum Start kaum bewegt (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Ausblick: McDonalds stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
05.08.25
|Börse New York: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
|
05.08.25
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|08:55
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|28.07.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|27.06.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|13.06.25
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|28.07.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|27.06.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|13.06.25
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|28.07.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|27.06.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|13.06.25
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.24
|McDonald's Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.24
|McDonald's Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.24
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.23
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|246.63
|0.67%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:58
|
JP Morgan Chase & Co.
IONOS Overweight
|08:56
|
DZ BANK
Fraport Halten
|08:55
|
JP Morgan Chase & Co.
McDonald's Overweight
|08:27
|
JP Morgan Chase & Co.
Carl Zeiss Meditec Underweight
|08:26
|
Jefferies & Company Inc.
LEG Immobilien Buy
|08:24
|
JP Morgan Chase & Co.
LEG Immobilien Overweight
|08:18
|
Jefferies & Company Inc.
Henkel vz. Hold