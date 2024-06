McDonald's 228.28 CHF 0.22% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von McDonald's beim Kursziel von 288 US-Dollar mit "Neutral" aufgenommen. Auf dem aktuellen Niveau hielten sich Chancen und Risiken der Schnellrestaurantkette ungefähr die Waage, schrieb Analystin Christine Cho in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sie sieht McDonald's dank der Unternehmensgröße und Skaleneffekten weiterhin als langfristigen strukturellen Gewinner. In naher Zukunft drohe aber etwas Gegenwind durch Margenrisiken, da Konkurrenten ebenfalls auf zeitlich begrenzte, besonders günstige Menüs setzten./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2024 / 03:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.